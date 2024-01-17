Из-за стычек с соседом жительница Артёмовского округа лишилась более 20 тысяч рублей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Мирной и спокойной жизни не получилось у жителей двухквартирного дома, расположенного в одном из сёл Артемовского городского округа. Сосед с соседкой часто конфликтуют, что в итоге привело их в суд.Конфликты между соседями тянутся уже не первый год. В зале заеданий Артёмовского городского суда во время рассмотрения дела были рассмотрены лишь самые вопиющие эпизоды. Среди них — травма собаке, нанесённая женщиной, швырнувшей в животное кирпич, порча водопроводной трубы, лже-обвинение в педофилии. Согласно заявлению мужчины, в апреле 2022 года соседка плеснула ему в лицо неустановленной жидкостью, из-за чего был получен химический ожог глаза.Как нетрудно догадаться, истцом в суде выступал представитель сильного пола. Он требовал взыскать с его соседки компенсацию морального вреда в размере 175 тысяч рублей. К этой сумме он приписал ещё – 12 517 рублей за материальный ущерб и 2500 рублей за расходы на оплату услуг специалиста.Судья в целом оказался на стороне мужчины, вот только не согласился с его аппетитами, и значительно урезал суммы компенсации. Буйную соседку наказали компенсацией морального вреда в размере 20 тысяч рублей за травмированный глаз и 2820 рублей материального ущерба — за лечение собаки, копирование материалов проверки полиции, а также транспортные расходы истца. Попытки апеллировать к суду высшей инстанции у обеих сторон провалились. Судебное решение вступило в законную силу.