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В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело о незаконной рубке леса
Фото: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Соцсетью воспользовались жители Нижнего Тагила, чтобы сообщить в следственный комитет России о том, что возле города ради добычи щебёнки валят лес. Уральцам удалось своим обращением обратить на проблему внимание главы СКР — Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело.
Как сообщали в СКР свердловчане, вырубка леса ведётся неподалеку от Ленёвского водохранилища. На месте вполне здоровых деревьев здесь скоро возникнет щебёночный карьер. По мнению заявителей, это значительно ухудшит экологическую обстановку, а также повлечет невосполнимые потери для фауны.
Стоит отметить, что авторы обращения сообщали о вырубке леса в местные органы. Но лес продолжали рубить. Тогда единственной надеждой стало писать в «центр». И такой ход, наконец, возымел эффект. В СУ СК России по Свердловской области была проведена процессуальная проверка. После неё началось расследование данного преступления.
Как сообщали в СКР свердловчане, вырубка леса ведётся неподалеку от Ленёвского водохранилища. На месте вполне здоровых деревьев здесь скоро возникнет щебёночный карьер. По мнению заявителей, это значительно ухудшит экологическую обстановку, а также повлечет невосполнимые потери для фауны.
Стоит отметить, что авторы обращения сообщали о вырубке леса в местные органы. Но лес продолжали рубить. Тогда единственной надеждой стало писать в «центр». И такой ход, наконец, возымел эффект. В СУ СК России по Свердловской области была проведена процессуальная проверка. После неё началось расследование данного преступления.
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