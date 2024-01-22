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Одного из детей-свидетелей по делу о насилии в екатеринбургской спецшколе вызвали в полицию и теперь не пускают к нему адвоката
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня в Екатеринбурге одному сбежавшему из спецшколы №124 ребёнку позвонили из полиции и попросили прийти «для беседы». Мальчик согласился и пошёл в ОП №14 один, без родителей и адвоката.
После того как представляющий интересы семьи адвокат узнал об этом и приехал в отдел на Баумана, в дежурной части ему сказали, что он не имеет права пройти к ребёнку, поскольку помимо ордера полицейские должны посмотреть договор на предоставление интересов.
Мама мальчика при этом находится на работе и освободится только в 18.30.
Напомним, дело о насилии в екатеринбургской спецшколе №124 тянется с прошлого года, когда вскрылись вопиющие факты сексуализированного насилия на «товарищеских судах».
После того как представляющий интересы семьи адвокат узнал об этом и приехал в отдел на Баумана, в дежурной части ему сказали, что он не имеет права пройти к ребёнку, поскольку помимо ордера полицейские должны посмотреть договор на предоставление интересов.
Мама мальчика при этом находится на работе и освободится только в 18.30.
Напомним, дело о насилии в екатеринбургской спецшколе №124 тянется с прошлого года, когда вскрылись вопиющие факты сексуализированного насилия на «товарищеских судах».
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