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Екатеринбургских нарушителей ПДД будут ловить с помощью «умных камер»

16.04 Пятница, 26 января 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД начали тестировать «умные камеры», которые сами находят нарушителей правил дорожного движения, анализирую обстановку на дороге на 360 градусов. Систему с такими камерами назвали «Автоураган».

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, данная система включает в себя функции, которые ранее были внедрены по отдельности в стационарные и мобильные комплексы прошлых лет. Специалисты смогли их объединить в одном устройстве, которое встраивается в маяк патрульного автомобиля.

Оно представляет из себя шесть «умных камер», которые ведут круговой обзор в круглосуточном режиме. Программа не только идентифицирует государственные знаки, но и фиксирует такие нарушение, как превышение скорости или пренебрежение ремнём безопасности. Кроме этого, «Автоураган» способен найти на дороге угнанный автомобиль, если он имеет в базе. При этом ему неважно читается государственной номер или нет. Алгоритм встроенной нейросети позволяет определять марки автомобилей.

По данным ГИБДД, за пару дней работы система положительно зарекомендовала себя, продемонстрировав свою способность фиксировать нарушения.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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