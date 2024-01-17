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В Екатеринбурге с полицейского взыскали почти два миллиона рублей
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с полицейского из местного подразделения УМВД в пользу государства взыскали почти два миллиона рублей, законность получения которых он доказать не смог.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в ходе проверки соблюдения требований антикоррупционного законодательства сотрудниками отделения полиции №4 выяснилось, что у начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД, который, как заявляется, занимает уже другую должность в системе МВД, на счета поступали средства на общую сумму 1,9 миллиона рублей. Подтвердить законность таких доходов полицейский не смог.
В связи с этим прокуратура направила в суд иск о взыскании с указанного сотрудника полиции данную суму в пользу государства. Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме, сообщили в ведомстве.
Судебный акт в законную силу еще не вступил.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в ходе проверки соблюдения требований антикоррупционного законодательства сотрудниками отделения полиции №4 выяснилось, что у начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД, который, как заявляется, занимает уже другую должность в системе МВД, на счета поступали средства на общую сумму 1,9 миллиона рублей. Подтвердить законность таких доходов полицейский не смог.
В связи с этим прокуратура направила в суд иск о взыскании с указанного сотрудника полиции данную суму в пользу государства. Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме, сообщили в ведомстве.
Судебный акт в законную силу еще не вступил.
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