Уральские «Россети» хотят установить в Екатеринбурге 14 тысяч «умных счётчиков»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Уральские «Россети» в 2024 году хотят установить в Екатеринбурге 14 тысяч интеллектуальных приборов учёта электроэнергии, также известных как «умные счётчики». На это дело компания намерена выделить порядка 326 миллионов рублей.Установить умные счётчики хотят в частном секторе Екатеринбурга, в посёлках Исток, Палкинский торфяник, Уралмаш, ДНП Усадьба, а также на объектах городской инфраструктуры в рамках проектов по технологическому присоединению.Ожидается, что массовая установка интеллектуальных приборов учёта позволить снизить аварийность на электросетях, так как они умеют удалённо отслеживать параметры энергопотребления, токовой нагрузки, напряжения в сети и реагировать на все изменения. Кроме этого, со слов заместителя директора по развитию и реализации услуг компании «Россети Урал» – «Екатеринбург» Евгения Эмдина, у потребителя с «умными счётчиками» появляется возможность контролировать объём собственного потребления.