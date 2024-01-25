Возрастное ограничение 18+

Уральские «Россети» хотят установить в Екатеринбурге 14 тысяч «умных счётчиков»

16.09 Четверг, 25 января 2024
Фото: «Россети Урал» – «Екатеринбург»
Уральские «Россети» в 2024 году хотят установить в Екатеринбурге 14 тысяч интеллектуальных приборов учёта электроэнергии, также известных как «умные счётчики». На это дело компания намерена выделить порядка 326 миллионов рублей.

Установить умные счётчики хотят в частном секторе Екатеринбурга, в посёлках Исток, Палкинский торфяник, Уралмаш, ДНП Усадьба, а также на объектах городской инфраструктуры в рамках проектов по технологическому присоединению.

Ожидается, что массовая установка интеллектуальных приборов учёта позволить снизить аварийность на электросетях, так как они умеют удалённо отслеживать параметры энергопотребления, токовой нагрузки, напряжения в сети и реагировать на все изменения. Кроме этого, со слов заместителя директора по развитию и реализации услуг компании «Россети Урал» – «Екатеринбург» Евгения Эмдина, у потребителя с «умными счётчиками» появляется возможность контролировать объём собственного потребления.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Из Екатеринбурга хотят запустить прямые рейсы в Китай, Вьетнам и Малайзию
25 января 2024
В Екатеринбурге на Эльмаше к 2035 году хотят возвести новый микрорайон
17 января 2024
На Широкой Речке в Екатеринбурге хотят застроить 46 гектар земли
20 января 2024
В 150 раз вырос экспорт зерновых хлопьев с Урала в Китай
22 января 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

В круге втором. Громкое дело об убийстве в Екатеринбурге будут рассматривать с новой коллегией присяжных

Хроника запутанного дела с элементами комедии, драмы, детектива и мистического триллера
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
18:27 Организатору нарколаборатории в Екатеринбурге назначили наказание
17:34 В Екатеринбурге объявили итоги конкурса концепций набережной Верх-Исетского пруда
17:06 Жителю Краснотурьинска предъявили обвинение в убийстве
16:41 Суд пересмотрел дело обвиняемых в подмене анализов нижнетагильских полицейских
16:09 Уральские «Россети» хотят установить в Екатеринбурге 14 тысяч «умных счётчиков»
15:27 Мэрия Екатеринбурга начала подбирать места для снегоплавильных пунктов
14:47 Из Екатеринбурга хотят запустить прямые рейсы в Китай, Вьетнам и Малайзию
14:17 Свердловским семьям с детьми пообещали увеличить пособия
13:41 В суде по делу Насими Мамедова обнаружилось возможное присутствие сотрудника СМИ в рядах присяжных
13:32 В Свердловской области объявили предупреждение об атмосферном загрязнении
13:13 Свердловский омбудсмен прокомментировала ситуацию, где мигрантов заставили ходить «гуськом»
12:38 В Екатеринбурге водители троллейбусного депо пожаловались на низкие зарплаты
12:08 Путепровод над Челябинским трактом под Сысерстью закрыли из-за повреждений
12:04 Кировский суд Екатеринбурга запретил СМИ вести съёмку заседаний по делу об убийстве бизнесмена Зубакина
11:28 Отца скончавшейся пятимесячной малышки из Первоуральска отправили в СИЗО
11:09 «Рефтинская» птицефабрика заявила о снижении отпускной цены на цыплят на 42 рубля
10:43 Глава СК взял под контроль дело о нападении на екатеринбурженку в автобусе
10:00 Под Екатеринбургом в смертельной аварии столкнулись Lada и BMW
09:29 Синоптики предупреждают о гололедице в Свердловской области
23:00 Жители Шайдурихи бьют тревогу из-за горящих зимой торфяников, МЧС и областные власти противоречат друг другу
20:47 Из-за ночного пожара в Красноуфимске две семьи лишились имущества
20:22 В столкновении грузовика и автобуса у посёлка Бобровский под Екатеринбургом пострадали люди
19:57 Красноуфимку надолго переселят в колонию за убийство
19:35 Екатеринбуржцев напугали фальшивым пожаром в «Пассаже»
18:57 В аварии на трассе Пермь – Екатеринбург погиб председатель «Конгресса татар Урала»
18:23 Юбилей Бажова отметят в Белинке
Все новости Свердловской области
18:15 Во Франции проходят массовые протесты фермеров, недовольных политикой правительства
16:59 ГД в первом чтении приняла законопроект о конфискации имущества за «военные фейки»
16:17 Гладков: все находившиеся на борту потерпевшего крушение самолета погибли
14:31 В Минобороны подтвердили крушение Ил-76 в Белгородской области
14:19 Губернатор Белгородской области сообщил о происшествии в Корочанском районе
19:11 В ГД внесли законопроект, который запрещает продавать энергетики несовершеннолетним
17:54 В Петербурге сотрудник завода спас терьера, попавшего в спрессованный мусор
16:56 Samsung разрабатывает датчик для измерения глюкозы, который не требует прокола
14:57 Надеждин собрал 101 тысячу подписей для регистрации кандидатом в президенты РФ
13:01 В ГД предложили ввести федеральные выплаты за долгий брак
12:01 В Германии профсоюз машинистов намерен провести самую продолжительную забастовку
11:07 Минздрав: после землетрясения в Алматы 44 человека обратились за медпомощью
18:02 ЦИК принял подписи за выдвижение Путина в президенты
17:39 С Киркорова взыскали почти 8 млн рублей из-за налоговой задолженности
14:29 В Германии сотни тысяч людей вышли на демонстрации против правых сил
13:22 В Казани из-за крупной аварии на дороге образовалась «коммунальная река»
16:40 В Иркутской области нашли потерянный контейнер с радиоактивным цезием-137
14:57 В Клинцах горят 4 резервуара с нефтепродуктами, жителей эвакуировали
14:24 Зеленоградскому коту Сергею, уволенному из магазина, нашли другую работу
13:02 В Новосибирске из-за коммунальных аварий ввели режим ЧС
12:50 В Красноярском крае экс-министр лесного хозяйства получил 12 лет строгого режима
12:06 Жители Башкирии третий день жалуются на проблемы со связью
11:19 В Брянской области начался пожар на нефтебазе
10:55 В Словакии тысячи людей вышли на акции протеста против поправок к Уголовному кодексу
10:05 В прошлом году в России сильнее всего подорожали яйца, помидоры и груши
17:28 Минкульт Забайкалья не нашел нарушений в представлении, в котором мальчик играл Снегурочку
Все новости России и мира
18:27 Организатору нарколаборатории в Екатеринбурге назначили наказание
17:34 В Екатеринбурге объявили итоги конкурса концепций набережной Верх-Исетского пруда
17:06 Жителю Краснотурьинска предъявили обвинение в убийстве
16:41 Суд пересмотрел дело обвиняемых в подмене анализов нижнетагильских полицейских
16:09 Уральские «Россети» хотят установить в Екатеринбурге 14 тысяч «умных счётчиков»
15:27 Мэрия Екатеринбурга начала подбирать места для снегоплавильных пунктов
14:47 Из Екатеринбурга хотят запустить прямые рейсы в Китай, Вьетнам и Малайзию
14:30 Кино и дизайн: «Горьковка» приглашает на уикенд
14:17 Свердловским семьям с детьми пообещали увеличить пособия
13:41 В суде по делу Насими Мамедова обнаружилось возможное присутствие сотрудника СМИ в рядах присяжных
13:32 В Свердловской области объявили предупреждение об атмосферном загрязнении
13:22 Валерий Сухих: Экоповестка стала частью жизни нашего общества
13:13 Свердловский омбудсмен прокомментировала ситуацию, где мигрантов заставили ходить «гуськом»
12:38 В Екатеринбурге водители троллейбусного депо пожаловались на низкие зарплаты
12:15 Валерий Сухих: Важно учитывать потребности предпринимателей
12:08 Путепровод над Челябинским трактом под Сысерстью закрыли из-за повреждений
12:04 Кировский суд Екатеринбурга запретил СМИ вести съёмку заседаний по делу об убийстве бизнесмена Зубакина
12:01 Валерий Сухих: Программа востребована, а значит, должна быть продолжена
11:50 Валерий Сухих: Молодежный парламент остается эффективной площадкой для самореализации молодых людей
11:28 Отца скончавшейся пятимесячной малышки из Первоуральска отправили в СИЗО
11:26 Валерий Сухих: Кадровый вопрос в медицине – один из самых чувствительных
11:09 «Рефтинская» птицефабрика заявила о снижении отпускной цены на цыплят на 42 рубля
11:00 Валерий Сухих: Молодежь всё больше участвует в жизни региона
10:43 Глава СК взял под контроль дело о нападении на екатеринбурженку в автобусе
10:07 Пермяк, не желающий содержать престарелую мать, привлечен к административной ответственности
10:00 Под Екатеринбургом в смертельной аварии столкнулись Lada и BMW
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK