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В Екатеринбурге водители троллейбусного депо пожаловались на низкие зарплаты
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге водители троллейбусов из Октябрьского депо пожаловались на низкие зарплаты при том, что нехватка кондукторов вынуждает их заменять недостающих работников.
Об этом один из сотрудников рассказал «Е1». С его слов, водители, работая 168 часов в месяц, получают до 36-40 тысяч рублей с учётом того, что они также нередко выполняют роль кондукторов, так как их просто не хватает на предприятии. По его словам, местные кондукторы получают 15-17 тысяч рублей, а те, кто трудится по вахте, – от 30 тысяч из-за переработки часов, когда они работают по 16-19 часов на протяжении 14-16 дней.
Также водителей возмущает то, что иногда им не сообщают об изменении расписания. Кроме этого, зарплату, с их слов, иногда задерживают.
Водители уже направили обращение в трудовой инспекцию, и теперь они намерены написать коллективное письмо с просьбой поднять зарплату.
Об этом один из сотрудников рассказал «Е1». С его слов, водители, работая 168 часов в месяц, получают до 36-40 тысяч рублей с учётом того, что они также нередко выполняют роль кондукторов, так как их просто не хватает на предприятии. По его словам, местные кондукторы получают 15-17 тысяч рублей, а те, кто трудится по вахте, – от 30 тысяч из-за переработки часов, когда они работают по 16-19 часов на протяжении 14-16 дней.
Также водителей возмущает то, что иногда им не сообщают об изменении расписания. Кроме этого, зарплату, с их слов, иногда задерживают.
Водители уже направили обращение в трудовой инспекцию, и теперь они намерены написать коллективное письмо с просьбой поднять зарплату.
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