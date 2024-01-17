Прокуратура Каменска-Уральского не позволила строителям отобрать жильё у пенсионерки

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Каменске-Уральском прокуратура не позволила строителям отобрать жильё у 67-летней местной жительницы, которую делавшие у неё дома ремонт работники заставили подписать договор по продаже квартиры.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в июне 2023 года пенсионерка нашла в газете объявление об оказании строительной бригадой услуг по ремонту дома, которыми она решила воспользоваться. После всех работ строители потребовали у женщины оплату в размере 500 тысяч рублей, которых у бабушки не оказалось. Тогда, угрожая старенькой горожанке, один из работников вынудил её заключить договор купли-продажи квартиры, принадлежащей ей на праве собственности.Прокурор встал на сторону пенсионерки и, ссылаясь на то, что в силу возраста и правовой неграмотности заявительница не осознавала последствий заключаемой сделки и не имела намерения продавать свое имущество, подал в Красногорский районный суд исковое заявление о признании сделки недействительной. Суд, рассмотрев заявление, исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме. После вмешательства прокуратуры восстановлены имущественные права пенсионерки на квартиру, сообщили в ведомстве.