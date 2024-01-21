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После инцидента со стеклом в батоне в Нижнем Тагиле с поставщиком хлеба расторгают контракты
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле после инцидента со стеклом в батоне, который подали учащимся первых классов, с поставщиком хлеба начали расторгать контракты.
Как сообщает АН «Между строк», ссылаясь на пресс-службу городской администрации, «Комбинат общественного питания» проинформировал руководство школы о перезаключении договоров с другими поставщиками. С «Тагилхлебом», который поставлял тот хлеб, в 10 из 31 школы расторгли договоры.
Исполняющий обязанности управляющего «Тагилхлеба» Ринат Фахрутдинов в разговоре с изданием «Правда УрФО» опроверг информацию о стекле в хлебе, заявив, что на предприятии провели собственную проверку и не нашли доказательств попадания стекла в хлеб.
Ранее компания также сообщала, что на конвейерной линии, где производится батон, отсутствуют стеклянные предметы, которые могли бы разбиться и попасть в готовую продукцию.
Как сообщает АН «Между строк», ссылаясь на пресс-службу городской администрации, «Комбинат общественного питания» проинформировал руководство школы о перезаключении договоров с другими поставщиками. С «Тагилхлебом», который поставлял тот хлеб, в 10 из 31 школы расторгли договоры.
Исполняющий обязанности управляющего «Тагилхлеба» Ринат Фахрутдинов в разговоре с изданием «Правда УрФО» опроверг информацию о стекле в хлебе, заявив, что на предприятии провели собственную проверку и не нашли доказательств попадания стекла в хлеб.
«Эта история обрела уже всероссийский масштаб. Вся опубликованная информация о якобы пострадавших детях – неправда. Нет ни самого стекла, его выбросили родители, ни фото – ничего. Если бы стекло было в хлебе, оно было бы запёкшимся. Мы действуем строго в юридическом поле и всю необходимую информацию предоставили СКР»,
– сказал Ринат Фахрутдинов.
Ранее компания также сообщала, что на конвейерной линии, где производится батон, отсутствуют стеклянные предметы, которые могли бы разбиться и попасть в готовую продукцию.
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