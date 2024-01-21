После инцидента со стеклом в батоне в Нижнем Тагиле с поставщиком хлеба расторгают контракты

– сказал Ринат Фахрутдинов.

«Эта история обрела уже всероссийский масштаб. Вся опубликованная информация о якобы пострадавших детях – неправда. Нет ни самого стекла, его выбросили родители, ни фото – ничего. Если бы стекло было в хлебе, оно было бы запёкшимся. Мы действуем строго в юридическом поле и всю необходимую информацию предоставили СКР»,