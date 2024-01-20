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Проводница по ошибке высадила екатеринбурженку в глухом лесу в Пермском крае
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Пермском крае проводница по ошибке высадила в глухом лесу шесть пассажиров, в числе которых также оказалась 20-летняя екатеринбурженка. Как оказалось позже, их оставили на станции Щучье Озеро.
По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», проводница перепутала время прибытия, не учтя того, что поезд отстаёт от расписания, и высадили несколько пассажиров раньше положенного. Пассажиры не сразу поняли, что вышли не там, поэтому не успели вернуться обратно в поезд и были вынуждены идти пешком.
По её словам, они шли примерно полчаса, пока их не подобрал товарный поезд.
В РЖД пассажирам обещали дать разъяснения по поводу ситуации в письменном виде.
Журналистам в компании сообщили, что всех высаженных пассажиров доставили до железнодорожного вокзала в Чернушке, до которого у них были куплены билеты. Четверым пассажирам оплатили такси от станции «Щучье Озеро», а ещё двоих довезли на следующем поезде. Также всем пассажирам пообещали вернуть стоимость билетов и начислить 7000 баллов в программе «РЖД бонус».
По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», проводница перепутала время прибытия, не учтя того, что поезд отстаёт от расписания, и высадили несколько пассажиров раньше положенного. Пассажиры не сразу поняли, что вышли не там, поэтому не успели вернуться обратно в поезд и были вынуждены идти пешком.
«Мы шли километры по лесу. Света нет, только рельсы, и всё. Ни фонаря, ни домика, связи нет. У меня все ноги окоченели, по пояс снега у нас»,
– рассказала девушка.
По её словам, они шли примерно полчаса, пока их не подобрал товарный поезд.
В РЖД пассажирам обещали дать разъяснения по поводу ситуации в письменном виде.
Журналистам в компании сообщили, что всех высаженных пассажиров доставили до железнодорожного вокзала в Чернушке, до которого у них были куплены билеты. Четверым пассажирам оплатили такси от станции «Щучье Озеро», а ещё двоих довезли на следующем поезде. Также всем пассажирам пообещали вернуть стоимость билетов и начислить 7000 баллов в программе «РЖД бонус».
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