В Екатеринбурге дважды за неделю изрезали колёса на автомобиле архитектора Андрея Рудакова

– сказал Андрей Рудаков.

«Активная жизненная позиция в вопросах экологии и градостроительной темы по всей видимости имеет в нашей стране и обратную сторону – к сожалению органы полиции не проявили энтузиазма и после почти 2-х часов ожидания опер группы (с собакой) дождались только звонка "приезжайте своим ходом на Крылова-2.., ехать на вызов некому…". А мне ехать с двумя порезанными колёсами невозможно»,