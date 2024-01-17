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В Екатеринбурге дважды за неделю изрезали колёса на автомобиле архитектора Андрея Рудакова

09.28 Среда, 24 января 2024
Фото: Андрей Рудаков
В Екатеринбурге неизвестные дважды за неделю изрезали колёса на автомобиле архитектора Андрея Рудакова. Сначала они сделали семь ножевых отверстий на Range Rover Рудакова 16 января, затем ещё пять порезов нанесли 22 января, рассказал он «Вечерним ведомостям». Произошло это во дворе его дома в квартале ВИЗ-Правобережный.

Архитектор связывает действия злоумышленников со своей гражданской позицией.

«Активная жизненная позиция в вопросах экологии и градостроительной темы по всей видимости имеет в нашей стране и обратную сторону – к сожалению органы полиции не проявили энтузиазма и после почти 2-х часов ожидания опер группы (с собакой) дождались только звонка "приезжайте своим ходом на Крылова-2.., ехать на вызов некому…". А мне ехать с двумя порезанными колёсами невозможно»,

– сказал Андрей Рудаков.


При этом Рудаков добавил, что в его доме расположен опорный пункт полиции.

Накануне архитектор всё же добрался до ОП №9, где написал заявление о преступлении.

Напомним, в декабре Андрея Рудакова судили по административной статье об организации несанкционированного публичного мероприятия – из-за его призывов выходить на акции против застройки берега Верх-Исетского пруда и парка 50-летия ВЛКСМ. Однако суд прекратил дело, не став выносить наказание.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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