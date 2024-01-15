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Главную ёлку Екатеринбурга демонтировали

19.06 Вторник, 23 января 2024
Фото: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
На центральной площади Екатеринбурга демонтировали главную, 30-метровую, ёлку города. Накануне, в понедельник, рабочие разбирали аттракционы и разбивали ледяные скульптуры.

Последними мероприятиями главного ледового городка на Площади 1905 года стали разукрашивание ледяных конструкций и штурм стен ледовой крепости альпинистами. Этим екатеринбуржцы развлекались в минувшие выходные, что стало уже прощальной традицией, повторяющейся несколько лет подряд.

Меж тем, в мэрии Екатеринбурга «подбили» цифры посещаемости различных ледовых городков уральской столицы. Согласно этим данным, городок на центральной площади посетило в общей сложности 38,4 тысячи гостей. Но рекордсменом стало новогоднее пространство Парка имени Маяковского. Там только новогоднюю ночь провели 25 тысяч человек. Всего же за новогодние праздники в ЦПКиО наведалось не менее 250 тысяч человек.

Как отмечает официальный портал Екатеринбург.РФ, в этом году наблюдался необычный наплыв екатеринбуржцев в театры. Это объясняется рекордными холодами, которые выгоняли отдыхающих уральцев с продуваемых площадей в гораздо более уютные и тёплые театральные залы.

Хоть итоги посещаемости ледовых городков подведены, а главный из них разобран, некоторые ещё продолжают работать. Так, в Железнодорожном районе ёлку в сквере на Пехотинцев не станут убирать вплоть до 30 января. До этого же числа просуществует новогоднее пространство на проспекте Седова. В парке «Уралмаш», который в этом году отличился замечательной новогодней атмосферой, демонтировать ёлку не собираются до последнего январского дня. То же самое — и с новогодним убранством Парка Маяковского. Ну, а в Ленинском районе обещают, что горка и каток, сооружённые к празднику, проработают, пока в город не придёт оттепель.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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