Врач екатеринбургской 40-й больницы взыскал с государства более шести миллионов за незаконное уголовное преследование





– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областного суда. «За оправданным было признано право на реабилитацию. Законность оправдательного приговора подтвердил и Седьмой кассационный суд общей юрисдикции»,





– отметили в суде. «Суд первой инстанции допустил арифметическую ошибку в расчетах. В итоге Министерство финансов Российской Федерации должно выплатить 6 миллионов 626 тысяч 403 рубля 35 копеек. Также оправданный вправе обратиться в порядке гражданского судопроизводства с иском о компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Врач екатеринбургской 40-й больницы, которого увидели дети справляющим в кустах своим естественные надобности, взыскал с государства более шести миллионов за незаконное уголовное преследование.Инцидент, который повернул жизнь врача на 180 градусов, произошёл в посёлке Большой исток в августе 2020 года, когда медицинский работник решил справить нужду в кустах. Это заметили гулявшие на улице девочки. Они решили, что мужчина намеренно показывает им свои гениталии и рассказали обо всём родителям, а те, в свою очередь, обратились с заявлением в полицию.По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях (п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ) и медика решением Сысертского районного суда отправили в колонию на пять лет. Однако позже Свердловский областной суд отменил приговор в связи с отсутствием события преступления.После этого врач обращался с заявлением о взыскании процессуальных издержек и возмещении имущественного вреда в Сысертский районный суд. Тогда суд взыскал с министерства финансов в пользу оправданного неполученную им из-за разбирательств заработную плату в размере 3 111 972 рублей 95 копеек, расходы за оказание юридической помощи защитниками – 1 925 000 рублей, процессуальные издержки – 147 000 рублей. Общая сумма компенсации составила 6 633 336 рублей 97 копеек.Ответчики – Минфин РФ и прокурор – были не согласны с постановлением и обжаловали его в вышестоящей инстанции, ссылаясь на то, что оправданный врач не полагал сумму заявленных требований. Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, согласился изменить постановление Сысертского районного суда в части размера компенсации.