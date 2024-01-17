В Екатеринбурге пропал 15-летний ученик 146-й школы

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге пропал 15-летний Никита Небытов, учащийся в 146-й школе. Вчера, 22 января, он ушёл на учёбу, но так и не вернулся домой. По словам родных, раньше он не убегал из дома.Юноша ростом 160 сантиметров, худощавого телосложения, с тёмными волосами и карими глазами. Был одет в тёмные брюки в серую клетку, светло-серый свитер, серую куртку, коричневые ботинки, также при себе был чёрный рюкзак с серыми вставками. Из особых примет очки с диоптриями.Разыскивает подростка отдел полиции №3. Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят звонить в дежурную часть +7(343)356-42-03 или по номеру «02» («102» по мобильному).