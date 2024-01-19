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В Екатеринбурге задержали отца, подозреваемого в изнасиловании дочери-первоклассницы
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге задержали 34-летнего местного жителя, которого подозревают в неоднократных изнасилованиях дочери, учащейся в первом классе. Свою вину он признал.
По данным екатеринбургской «Комсомольской правды», мужчина насиловал свою дочь на протяжении четырёх лет, но стало известно об этом только сейчас. Уголовное дело возбудили после Нового года, и мужчина был объявлен в розыск 4 января.
Задержать подозреваемого удалось в понедельник, 22 января, на улице Бебеля, где он ехал в автомобиле со своим другом, пишет издание со ссылкой на свой источник.
В СК официальных комментариев по поводу данной ситуации пока не давали.
По данным екатеринбургской «Комсомольской правды», мужчина насиловал свою дочь на протяжении четырёх лет, но стало известно об этом только сейчас. Уголовное дело возбудили после Нового года, и мужчина был объявлен в розыск 4 января.
Задержать подозреваемого удалось в понедельник, 22 января, на улице Бебеля, где он ехал в автомобиле со своим другом, пишет издание со ссылкой на свой источник.
В СК официальных комментариев по поводу данной ситуации пока не давали.
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