Свердловская область вошла в топ-10 регионов по количеству активных путешественников

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Путешественники из Свердловской области попали в топ-10 самых активных туристов в стране. Около 3% броней на номера в российских отелях оставляют жители уральского региона.Такие данные приводят аналитики сервиса бронирования отелей МТС Travel, проанализировавших проездки россиян в 2023 году. Согласно их исследованию, Свердловская область заняла шестую строчку в топе регионов с самыми путешествующими жителями.Первое почётное место в этом рейтинге заняли москвичи, оставляющие 21,51% броней от общего числа. На втором месте Санкт-Петербург (6,53%), а на третьем с небольшим отрывом Краснодарский край (6,33%). Четвертую строчку заняли жители Ростовской области (3,26%), пятую – Татарстана (3,12%), на шестой – жители Свердловской области (2,99%). Замыкают десятку лидеров Новосибирская (2,55%), Челябинская (2,08%) Самарская (2.04%) области и Ханты-Мансийский автономный округ (2,03%).Аналитики МТС Travel также отмечают, что Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край также возглавляют и рейтинг самых привлекательных для туризма регионов. Свердловская область, замыкавшая в 2022-м году топ-10 направлений внутреннего туризма, в 2023-м году выбыла из десятки лидеров.Причиной тому эксперты считают стремительно растущую популярность регионов Северного Кавказа – Ставропольского края, Дагестана, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Чечни. При этом они подчеркивают, что меньше туристов, приезжающих в Свердловскую область, не стало. Регион, по их данным, по-прежнему аккумулирует порядка 2% всего внутреннего турпотока.