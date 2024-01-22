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Екатеринбуржцы пожаловались на некачественную уборку улицы Сурикова

09.33 Вторник, 23 января 2024
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
Екатеринбуржцы пожаловались на некачественную уборку на улице Сурикова, где снегоуборочные машины, убирая снег с проезжей части, заваливают им выезд с парковочных мест. Из-за этого людям каждый раз приходится высвобождать свои автомобили из-под снежных завалов.

Речь идёт о парковке возле дома на Циолковского, 27 и напротив.

«Ладно бы этот снег вывозили, а то как вредители: ночью подкрались, машины закопали глыбами снега и уехали»,

– возмутился местный житель Дмитрий.


По его словам, грейдер, который срезает снег и создает метровый бруствер, пускают по их улице пару раз в неделю. Так, в ночь на понедельник екатеринбуржец проснулся от скрежета механизмов снегоуборочной машины по чистому асфальту, а утром увидел следующую картину:



Екатеринбуржец рассказал, что в воскресенье вечером он откапывал не только машину подруги, но и ещё, примерно, пять соседних мест, чтобы помочь женщинам, которые пытались освободить свой транспорт от снега, но на следующий день парковочные места вновь оказались завалены снежными глыбами.

«Парковка в этом месте разрешена. Зачем тратят топливо и зарплату ночных рабочих, чтобы просто вот так вредить горожанам?»,

– негодует екатеринбуржец.


Некоторые люди, отчаявшись, перестали ставить на эти места машины. Ведь если им удалось откопать машину и выехать, то не факт, что получится вернуться на то же место, так как к моменту возвращения парковочные места снова могут завалить.

Со слов Дмитрия, люди готовы терпеть неудобства, если бы этот снег потом вывозили, но за весь январь, как заявляется, этого ни разу не делали.

«Только ночами будят своим грейдером и нарезают эти глыбы»,

– подытожил житель уральской столицы.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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