Мэрия Екатеринбурга наделит мёртвых горожан правом на бесплатные 4 «квадрата» земли



«Глубина могилы должна составлять не менее 1,5 метра от поверхности земли до крышки гроба. При этом дно ямы должно находиться минимум на 0,5 метра выше уровня пролегания грунтовых вод. Расстояние по бокам между соседними могилами должно составлять не менее полуметра. Вдоль длины места захоронения обязаны стоять друг от друга более чем на метр. Погребения проводятся во все дни, кроме воскресенья», — говорится в постановлении.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбургскую городскую думу поступило постановление администрации города об установлении правил в работе кладбищ и крематориев. Документ, в частности, определяет стандарты погребения усопших.Если депутаты Екатеринбургской городской думы утвердят присланные им на рассмотрение «кладбищенские» правила, каждый уралец вправе будет расчитывать на собственный земельный участок, но только на кладбище и только после своей смерти. Постановление обязует руководство кладбищ бесплатно предоставлять 4 квадратных метров для погребения. Для получения участка родственникам усопшего потребуется лишь подать заявление в службу городских кладбищ. Но это касается нового захоронения. Для подхоронения родственника в уже имеющуюся могилу должны выделяться два квадратных метра, а для погребальных урн — 90 сантиметров.Кроме того, переданный в гордуму документ обязует руководство екатеринбургских кладбищ оборудовать мусорные площадки и общественные туалеты.