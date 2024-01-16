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Гостиная «Пространства Заря» приняла первых гостей

18.46 Понедельник, 22 января 2024
Фото: Пространство Заря / vk.com/zarya.official
В минувшие выходные в бывшем екатеринбургском кинотеатре «Заря», ныне превращённом в культурное пространство, появилась гостиная. Её открытием был отмечен год с момента начала трансформации экс-кинотеатра.

С появлением гостиной «Пространства Заря» у жителей Орджоникидзевского района (впрочем, как и других районов Екатеринбурга) появилось место для встреч, бесед, чтения и обсуждения только что прочитанного. Публичная гостиная оформлена таким образом, что способна вызвать приливы ностальгии у тех уральцев, что застали быт советских граждан. Узорчатые паласы на полах, косолапые, но уютные кресла, фикусы в горшках. Многие дети СССР росли в именно в таком окружении. Но «прошлое» в гостиной «Зари» встречается с современностью, которая в данном случае представлена картинами уральских художников, развешенными по стенам в качестве постоянной экспозиции.

Фото: Пространство Заря / vk.com/zarya.official


В «Пространстве Заря» вместе с гостиной открылась и библиотека с десятками книг об изобразительном искусстве, архитектуре и кинематографе. Книги расставлены в ретро-шкафах, а почитать их можно при свете ретро-торшера.

Приняв первых посетителей гостиной, организаторы «Пространства Заря» запустили опрос среди жителей Екатеринбурга. С его помощью они надеются лучше узнать свою аудиторию и понять, какие у горожан надежды на новую культурную точку. Опрос также приурочен к годовщине возникновения «Пространства Заря».

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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