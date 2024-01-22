Свердловская область первой в России примет соревнования по ски-альпинизму





– отметил Леонид Рапопорт. «Наш регион выбран в качестве организатора проведения соревнований, учитывая значительный опыт. Благодаря спартакиаде мы сможем презентовать для всей страны красивейшие места Нижнего Тагила – горы Белая и Долгая. Подготовка на финишной прямой»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Свердловская область станет первой в России, где будут проходить соревнования по новой олимпийской дисциплине – ски-альпинизму. Первые соревнования пройдут в рамках II Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов страны.По словам министра физической культуры и спорта области Леонида Рапопорта, в этом году спартакиада будет проводиться не в одном регионе, а сразу в пяти. В списке помимо Свердловской области Челябинская и Тюменская области, Краснодарский и Красноярский края.В рамках II Всероссийской Спартакиады обещают разыграть 108 комплектов наград в 14 дисциплинах, среди которых: биатлон, бобслея ( в том числе скелетон), горнолыжный спорт, керлинг, конькобежный спорт (в том числе шорт-трек), лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, санный спорт, альпинизм (и ски-альпинизм), сноуборд, фигурное катание на коньках, фристайл и хоккей.Отмечается, что программа Всероссийской спартакиады будет идентична программе XXV Олимпийских зимних игр 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия).