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Более 400 врачей не хватает в больницах Свердловской области
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области не хватает более 400 врачей. Такую цифру озвучила в эфире телеканала «ОТВ» ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун.
По её словам, именно из-за дефицита врачей свердловские больницы не могут оказывать пациентам медицинскую помощь в полном объеме. Она подчеркнула, что сейчас особенно сильно медучреждения нуждаются в анестезиологах-реаниматологах, акушерах-гинекологах, неонатологах и онкологах, и заявила, что основными причинами смертности в регионе являются сердечно-сосудистые заболевания и онкология, поэтому врачей по этим профилям должно быть больше.
Ожидается, что дефицит врачей будет закрываться силами университета. В 2024 году оттуда должны будут выпуститься 560 врачей и 570 ординаторов, передаёт слова Ольги Ковтун «КП-Екатеринбург».
По её словам, именно из-за дефицита врачей свердловские больницы не могут оказывать пациентам медицинскую помощь в полном объеме. Она подчеркнула, что сейчас особенно сильно медучреждения нуждаются в анестезиологах-реаниматологах, акушерах-гинекологах, неонатологах и онкологах, и заявила, что основными причинами смертности в регионе являются сердечно-сосудистые заболевания и онкология, поэтому врачей по этим профилям должно быть больше.
Ожидается, что дефицит врачей будет закрываться силами университета. В 2024 году оттуда должны будут выпуститься 560 врачей и 570 ординаторов, передаёт слова Ольги Ковтун «КП-Екатеринбург».
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