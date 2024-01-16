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Свердловский суд признал незаконным действия сотрудников красноярского СИЗО-1, выгонявшей адвоката
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд признал незаконными действия сотрудников СИЗО-1 Красноярска, которые выгоняли задержавшегося на встрече с заключенным адвоката Татьяну Старцеву из-за того, что их рабочий день закончился.
Об этом сообщили в телеграм-канале «Правозащитники Урала». По их данным, суд указал, что окончание рабочего дня у сотрудников СИЗО не является поводом или основанием для ограничения встречи адвоката и заключенного, и признал действия администрации учреждения нарушением прав адвоката на встречу с заключенным после 17.00. Отмечается, что тогда адвокату разрешили встретиться с заключенных лишь в 16.00.
По словам юриста Ларисы Захаровой, которая представляла интересы адвоката и её заключенного, это не первое дело, по которому суд признает незаконным действия сотрудников ФСИН Красноярского края, которые, «прикрываясь окончанием рабочего времени, прерывают свидания».
Ранее уральские правозащитники рассказывали, что Татьяна Старцева обращалась во ФСИН России с просьбой о переводе заключенного для отбытия наказания из Красноярского края в исправительную колонию Свердловской области.
Об этом сообщили в телеграм-канале «Правозащитники Урала». По их данным, суд указал, что окончание рабочего дня у сотрудников СИЗО не является поводом или основанием для ограничения встречи адвоката и заключенного, и признал действия администрации учреждения нарушением прав адвоката на встречу с заключенным после 17.00. Отмечается, что тогда адвокату разрешили встретиться с заключенных лишь в 16.00.
По словам юриста Ларисы Захаровой, которая представляла интересы адвоката и её заключенного, это не первое дело, по которому суд признает незаконным действия сотрудников ФСИН Красноярского края, которые, «прикрываясь окончанием рабочего времени, прерывают свидания».
Ранее уральские правозащитники рассказывали, что Татьяна Старцева обращалась во ФСИН России с просьбой о переводе заключенного для отбытия наказания из Красноярского края в исправительную колонию Свердловской области.
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