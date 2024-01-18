Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге пройдёт «Финал четырёх» Кубка России по баскетболу
Фото: Илья Вага (БК УГМК)
В Екатеринбурге с 26 по 28 января будет проходить «Финал четырёх» Кубка России по баскетболу среди женщин. За главную награду будут бороться лучше российские команды.
На баскетбольной площадке встретятся курское «Динамо», «Надежда» (Оренбуржье), «Самара» и хозяйки нынешнего турнира – команда УГМК (Екатеринбург). Все игры будут проходить на арене Дворца игровых видов спорта.
Расписание на пятницу (26 января):
– 17.00 – Полуфинал «Динамо» (Курск) – «Самара» (Самара).
– 19.45 – Церемония открытия (презентация) «Финала Четырёх» «Фонбет» Кубка России.
– 20.00 – Полуфинал УГМК (Екатеринбург) – «Надежда» (Оренбургская область).
На воскресенье (28 января):
– 15.00 – Матч за III место – проигравшие полуфиналов.
– 18.00 – Финал – победители полуфиналов.
– 20.00 – Церемония награждения и закрытия соревнований.
На баскетбольной площадке встретятся курское «Динамо», «Надежда» (Оренбуржье), «Самара» и хозяйки нынешнего турнира – команда УГМК (Екатеринбург). Все игры будут проходить на арене Дворца игровых видов спорта.
«В этом году Кубок России разыгрывается уже в 21-й раз. Баскетбольный клуб УГМК за свою историю завоевал десять таких наград. В этом сезоне "лисицы" вышли в финал, одержав победу в двух матчах над "Никой-Лузалес" из Сыктывкара»,
– рассказали «Вечерним ведомостям» в БК УГМК.
Расписание на пятницу (26 января):
– 17.00 – Полуфинал «Динамо» (Курск) – «Самара» (Самара).
– 19.45 – Церемония открытия (презентация) «Финала Четырёх» «Фонбет» Кубка России.
– 20.00 – Полуфинал УГМК (Екатеринбург) – «Надежда» (Оренбургская область).
На воскресенье (28 января):
– 15.00 – Матч за III место – проигравшие полуфиналов.
– 18.00 – Финал – победители полуфиналов.
– 20.00 – Церемония награждения и закрытия соревнований.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Екатеринбургский «Уралмаш» выиграл «Локомотив-Кубань» в матче четвертьфинала Кубка России по баскетболу
18 января 2024
18 января 2024