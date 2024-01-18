В Екатеринбурге пройдёт «Финал четырёх» Кубка России по баскетболу





– рассказали «Вечерним ведомостям» в БК УГМК. «В этом году Кубок России разыгрывается уже в 21-й раз. Баскетбольный клуб УГМК за свою историю завоевал десять таких наград. В этом сезоне "лисицы" вышли в финал, одержав победу в двух матчах над "Никой-Лузалес" из Сыктывкара»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге с 26 по 28 января будет проходить «Финал четырёх» Кубка России по баскетболу среди женщин. За главную награду будут бороться лучше российские команды.На баскетбольной площадке встретятся курское «Динамо», «Надежда» (Оренбуржье), «Самара» и хозяйки нынешнего турнира – команда УГМК (Екатеринбург). Все игры будут проходить на арене Дворца игровых видов спорта.– 17.00 – Полуфинал «Динамо» (Курск) – «Самара» (Самара).– 19.45 – Церемония открытия (презентация) «Финала Четырёх» «Фонбет» Кубка России.– 20.00 – Полуфинал УГМК (Екатеринбург) – «Надежда» (Оренбургская область).– 15.00 – Матч за III место – проигравшие полуфиналов.– 18.00 – Финал – победители полуфиналов.– 20.00 – Церемония награждения и закрытия соревнований.