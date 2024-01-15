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Синоптики предупреждают о гололедице в начале рабочей недели в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики Уральского гидрометцентра предупреждают о гололедице в виде снежных накатов в начале рабочей недели в Свердловской области. Также они прогнозируют в регионе понижение температуры воздуха до -25°C ночью.
Сегодня, 22 января, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. В отдельных районах метель, на дорогах гололедица в виде снежного наката. Днём -11…-6°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Днём -9…-7°C. Ветер 4-9 м/сек.
Во вторник, 23 января, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков, на севере местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица в виде снежного наката. Ночью -22…-17°C, в горах до -25°C. Днём -14…-9. Ветер 3-8 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -19…-17°C, днём -12…-10°C. Ветер 3-8 м/сек.
В среду, 24 января, в области ночью переменная облачность, днём облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, на севере местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица в виде снежного наката. Ночью -15…-10°C, в горах и низинах до -20°C. Днём -12…-7°C. Ветер 3-8 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -14…-12°C, днём -10…-8°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен «Уральское УГМС».
Сегодня, 22 января, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. В отдельных районах метель, на дорогах гололедица в виде снежного наката. Днём -11…-6°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Днём -9…-7°C. Ветер 4-9 м/сек.
Во вторник, 23 января, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков, на севере местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица в виде снежного наката. Ночью -22…-17°C, в горах до -25°C. Днём -14…-9. Ветер 3-8 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -19…-17°C, днём -12…-10°C. Ветер 3-8 м/сек.
В среду, 24 января, в области ночью переменная облачность, днём облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, на севере местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица в виде снежного наката. Ночью -15…-10°C, в горах и низинах до -20°C. Днём -12…-7°C. Ветер 3-8 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -14…-12°C, днём -10…-8°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен «Уральское УГМС».
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