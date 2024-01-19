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Около 70 екатеринбуржцев пришли на спасительную фотосессию для собак от фонда «ЗооЗащита»

19.57 Воскресенье, 21 января 2024
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня, 21 января, проходила фотосессия от фонда «ЗооЗащита» в муниципальном приюте на Спецавтобазе в Екатеринбурге, куда пришли около 70 неравнодушных граждан, чтобы помочь найти собакам новый дом. Сейчас под угрозой оказаться на улице после нескольких лет жизни в приюте оказались двадцать собак. Постоянные пополнения новыми подопечными вынуждают содержателей приюта снова выпускать «старожилов» на улицу.

Желающих помочь было насколько много, что людей пришлось разделить на две группы. Каждая группа фотографировалась около двух часов. Фотографии и подробные истории собак будут в другом нашем материале.

Одна из волонтеров, Евгения Данилян, которая является кинологом и зоопсихологом, рассказала нашей редакции, что готова помочь в социализации собак бесплатно, если их возьмут из муниципального приюта. Также Евгения рассказала историю двух собак (см. фото ниже), которые попали в приют в раннем возрасте и живут тут около двух лет. Она отметила, что им не хватает социализации, потому что у них маленький опыт общения с людьми. Собаком может помочь ненавязчивое присутствие и общение со социализированными собаками.



Если вы хотите, чтобы у вас появился новый член семьи, или помочь собакам, то можете приходить в муниципальный приют на Спецавтобазе в Екатеринбурге, чтобы погулять с ними. Необходимо записаться по телефону: +7 904 170 24 44, а подробные правила посещения указаны на сайте приюта.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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16:42 Глава СК заинтересовался девушкой-сиротой из Свердловской области, которая не может получить жилье
14:56 Пьяный подросток устроил ДТП на угнанной машине в Свердловской области
14:15 Из-за поста в поддержку Бориса Надеждина жительнице Нижнего Тагила начали угрожать увольнением на работе
13:41 Молодой человек, которого искали несколько дней, найден мертвым в Свердловской области
12:27 95 миллионов рублей получат сельские дома культуры в Свердловской области
11:53 В Екатеринбурге автомобиль сбил четырехлетнего ребенка упавшего на пешеходном переходе
11:22 Подросток пострадал в ДТП из-за пьяного водителя в Североуральске
18:36 Свердловская область заняла четвертое место по развитию туризма в России
18:34 ВИЗ планируют лишить одного из популярных трамвайных маршрутов
17:18 Выброшенного из поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург кота нашли мёртвым
15:23 Появились подробности ДТП автобуса и легкового автомобиля, в результате которого два человека пострадали в Первоуральске
15:12 Мигрантов заставили ходить «гусиным» шагом во время полицейского рейда в Екатеринбурге
14:27 Появились подробности ДТП с участием трех машин в Первоуральске
13:30 На Широкой Речке в Екатеринбурге хотят застроить 46 гектар земли
12:24 Села Свердловской области получат свыше 110 миллионов рублей на развитие в 2024 году
10:52 В 2024 году планируют отремонтировать свыше 80 км дорог в Свердловской области
09:30 Стало известно, когда начнутся бесплатные занятия по садоводству в Екатеринбурге
22:08 В Екатеринбурге появились стихийные мемориалы в память об убитых антифашистах
21:01 Спасительную для собак фотосессию организует в Екатеринбурге фонд «ЗооЗащита»
20:35 Пьяной девушке не дали покататься за рулём авто по Ирбиту
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