Около 70 екатеринбуржцев пришли на спасительную фотосессию для собак от фонда «ЗооЗащита»

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Сегодня, 21 января, проходила фотосессия от фонда «ЗооЗащита» в муниципальном приюте на Спецавтобазе в Екатеринбурге, куда пришли около 70 неравнодушных граждан, чтобы помочь найти собакам новый дом. Сейчас под угрозой оказаться на улице после нескольких лет жизни в приюте оказались двадцать собак. Постоянные пополнения новыми подопечными вынуждают содержателей приюта снова выпускать «старожилов» на улицу.Желающих помочь было насколько много, что людей пришлось разделить на две группы. Каждая группа фотографировалась около двух часов. Фотографии и подробные истории собак будут в другом нашем материале.Одна из волонтеров, Евгения Данилян, которая является кинологом и зоопсихологом, рассказала нашей редакции, что готова помочь в социализации собак бесплатно, если их возьмут из муниципального приюта. Также Евгения рассказала историю двух собак (см. фото ниже), которые попали в приют в раннем возрасте и живут тут около двух лет. Она отметила, что им не хватает социализации, потому что у них маленький опыт общения с людьми. Собаком может помочь ненавязчивое присутствие и общение со социализированными собаками.Если вы хотите, чтобы у вас появился новый член семьи, или помочь собакам, то можете приходить в муниципальный приют на Спецавтобазе в Екатеринбурге, чтобы погулять с ними. Необходимо записаться по телефону: +7 904 170 24 44, а подробные правила посещения указаны на сайте приюта.