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Глава СК заинтересовался девушкой-сироты из Свердловской области, которая не может получить жилье
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава СК Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению девушки-сироты из Свердловской области, которая не может получить жилье.
В Приемную "ВКонтакте" к Александру Бастрыкину обратилась 21-летняя жительница Свердловской области, которая является сиротой. С 2017 года девушка ждет жилье. Многократные обращения в различные органы не принесли результатов.
В СК по Свердловской области организована процессуальная проверка. Бастрыкин поручил и.о. руководителя СК по Свердловской области Надбитову представить доклад о результатах проверки.
В Приемную "ВКонтакте" к Александру Бастрыкину обратилась 21-летняя жительница Свердловской области, которая является сиротой. С 2017 года девушка ждет жилье. Многократные обращения в различные органы не принесли результатов.
В СК по Свердловской области организована процессуальная проверка. Бастрыкин поручил и.о. руководителя СК по Свердловской области Надбитову представить доклад о результатах проверки.
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