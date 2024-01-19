Глава СК заинтересовался девушкой-сироты из Свердловской области, которая не может получить жилье

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Глава СК Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению девушки-сироты из Свердловской области, которая не может получить жилье.В Приемную "ВКонтакте" к Александру Бастрыкину обратилась 21-летняя жительница Свердловской области, которая является сиротой. С 2017 года девушка ждет жилье. Многократные обращения в различные органы не принесли результатов.В СК по Свердловской области организована процессуальная проверка. Бастрыкин поручил и.о. руководителя СК по Свердловской области Надбитову представить доклад о результатах проверки.