Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Свердловская область заняла четвертое место по развитию туризма в России, уступив Санкт-Петербургу, Татарстану и Краснодарскому краю. Об этом сообщает информационный портал региона со ссылкой на Национальное рейтинговое агентство.В группе лидеров также Москва, Тюменская, Калининградская и Мурманская области.В 2023 году в Свердловскую область было совершено более 3,5 миллиона туристических поездок. Около двух миллионов человек останавливались в отелях и гостиницах. Урал за прошлый год посетило свыше 30 тысяч иностранцев.«Свердловская область по праву занимает лидерские позиции благодаря комплексному подходу в развитии отрасли. Разнообразие мер поддержки различных участников туриндустрии и активная позиция турбизнеса — всё это помогает региону быть одним из лидеров в стране», — рассказала директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.