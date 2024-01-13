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Свердловская область заняла четвертое место по развитию туризма в России
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловская область заняла четвертое место по развитию туризма в России, уступив Санкт-Петербургу, Татарстану и Краснодарскому краю. Об этом сообщает информационный портал региона со ссылкой на Национальное рейтинговое агентство.
В группе лидеров также Москва, Тюменская, Калининградская и Мурманская области.
В 2023 году в Свердловскую область было совершено более 3,5 миллиона туристических поездок. Около двух миллионов человек останавливались в отелях и гостиницах. Урал за прошлый год посетило свыше 30 тысяч иностранцев.
«Свердловская область по праву занимает лидерские позиции благодаря комплексному подходу в развитии отрасли. Разнообразие мер поддержки различных участников туриндустрии и активная позиция турбизнеса — всё это помогает региону быть одним из лидеров в стране», — рассказала директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.
В группе лидеров также Москва, Тюменская, Калининградская и Мурманская области.
В 2023 году в Свердловскую область было совершено более 3,5 миллиона туристических поездок. Около двух миллионов человек останавливались в отелях и гостиницах. Урал за прошлый год посетило свыше 30 тысяч иностранцев.
«Свердловская область по праву занимает лидерские позиции благодаря комплексному подходу в развитии отрасли. Разнообразие мер поддержки различных участников туриндустрии и активная позиция турбизнеса — всё это помогает региону быть одним из лидеров в стране», — рассказала директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.
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