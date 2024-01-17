ВИЗ планируют лишить одного из популярных трамвайных маршрутов

Владислав Постников © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге готовят к отмене трамвайный маршрут №21 – один из популярных маршрутов, следующих из ВИЗа в ЦПКиО через центр города. Об этом Вечерним ведомостям сообщил источник в «Гортрансе». Официально ЕМУП «Гортранс» пока эту информацию не подтверждал.По данным источника, прибегнуть к такой мере руководство «Гортранса» вынудила нехватка персонала – в последнее время уже было снижено число вагонов, которые выводили на этот маршрут.«Да, по факту из-за нехватки кадров остаётся совсем мало вагонов 21 маршрута, но он востребован и его с нетерпением ждут, а теперь в планах и остатки убрать» — сообщил источник.Источник рассказал, что водителей поставили известность об этом, но в СМИ информацию не выпускают.Отметим, что 21-й маршрут – полукольцевой. От ВИЗа до ЦПКиО он идёт по одним улицам – через ЖД вокзал и Луначарского, а в обратную сторону по другим: через Куйбышева, Радищева, Волгоградскую и Викулова. Его дополняет маршрут №3, который идёт по тем же улицам, что и 21, но в обратную сторону.В случае отмены 21-го маршрута жители ВИЗа не смогут уехать на трамвае без пересадки в сторону вокзала, также не останется прямого сообщения из района цирка и ТРЦ «Гринвич» на ВИЗ.Не так давно жителей ВИЗа лишили трамвайного маршрута №1 – вместо этого его направили в Академический, что также вызвало недовольство визовцев.