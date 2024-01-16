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Стало известно, когда начнутся бесплатные занятия по садоводству в Екатеринбурге
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Уральская школа садоводства и огородничества 3 февраля начинает серию лекций и практических занятий для всех, кто интересуется садоводством, огородничеством и ландшафтным дизайном. Об этом сообщила «Областная газета».
Бесплатные занятия будут проходить каждую субботу с 11 до 13 часов. Слушателей ждут в Уральском государственном аграрном университете (ул. Карла Либкнехта, д. 42, аудитория 1402). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Также в УрГАУ пройдет конференция «Достижения науки – садоводам Урала» 9-10 февраля с 11 до 16 часов. Ученые и селекционеры представят инновационные разработки.
Бесплатные занятия будут проходить каждую субботу с 11 до 13 часов. Слушателей ждут в Уральском государственном аграрном университете (ул. Карла Либкнехта, д. 42, аудитория 1402). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Также в УрГАУ пройдет конференция «Достижения науки – садоводам Урала» 9-10 февраля с 11 до 16 часов. Ученые и селекционеры представят инновационные разработки.
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