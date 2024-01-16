Спасительную для собак фотосессию организует в Екатеринбурге фонд «ЗооЗащита»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Под угрозой вновь оказаться на улице после нескольких лет жизни в приюте оказались двадцать собак. Ради последней попытки найти им новый дом благотворительный Фонд «ЗООзащита» организует в воскресенье, 21 февраля, фотосессию.Над двадцатью хвостатыми обитателями Муниципального приюта для бродячих животных угроза нависла из-за того, что за несколько лет их не получилось пристроить. Постоянные пополнения новыми подопечными вынуждают содержателей приюта снова выпускать «старожилов» на улицу, где, как известно, ждут одни неприятности. Дополнительная проблема в том, что собаки за время пребывания в приютских условиях разучились не перебегать оживлённые дороги, самостоятельно искать пропитание, прятаться от холодов и сторониться двуногих незнакомцев. А, значит, велика вероятность, что снова став бродяжками, часть этих собак очень быстро погибнет.В последней попытке найти для бывших бродячих собак постоянное жильё и любящих хозяев благотворительный фонд «ЗооЗащита» и придумал провести фотосессию. Суть идеи в том, что неравнодушные горожане соберутся в воскресенье сделать совместные фото с хвостатыми «моделями». Эти фотографии добровольцы будут публиковать затем на страницах своих сетей с рассказом о каждой из собачек и с предложением своим подписчикам забрать экс-бродяжку себе. Таким образом о проблеме узнает как можно больше людей и у собак вырастут шансы на спасение.Начнётся фотосессия в воскресенье, в час дня по адресу «улица Посадская, дом 3», где и расположен Муниципальный приют. Запечатлевать «обнимашки» добровольцев с собаками будет профессиональный фотограф. В качестве хвостатых «фотомоделей» выступят Бом, Брамс, Пират, Робертина, Луна и другие собаки. Фотосессию с ними можно забронировать уже сейчас через WhatsApp 8 (912) 265-94-70.