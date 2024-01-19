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Руководителям екатеринбургских УК и ТСЖ раздали прокурорские «нагоняи» за уборку снега

19.55 Пятница, 19 января 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Большое совещание по проблемам уборки снега с улиц и дорог Екатеринбурга прошло сегодня, 19 января, в уральской столице. На нём, в частности, были обнародованы данные о том, сколько прокурорских предостережений и представлений было направлено руководителям «управляшек» и ТСЖ.

На совещании, помимо представителей областной и городской прокуратуры, мэрии и местного ГИБДД, присутствовали руководители управляющих компаний и товариществ собственников жилья Екатеринбурга. Некоторые из них за прошедшие пару месяцев уже успели получить прокурорские «нагоняи» за плохую уборку подведомственных им территорий от выпавших осадков в виде снега. Согласно озвученным цифрам, всего с декабря 2023 года было внесено 76 представлений и объявлено 82 предостережения. Кроме того, к административной ответственности привлекли пять человек, нарушивших лицензионные требования в осуществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.

Многочисленные нарушения в содержании дорог и придомовых территорий в декабре ушедшего и январе наступившего годов привели к многочисленным же дорожно-транспортным происшествиям и рекордным автомобильным пробкам. Среди причин несвоевременной уборки дорог и тротуаров от снега и гололёда называют «залповые» снегопады и загвоздки в предоставлении снегоуборочной техники.

По словам заместителя главы Екатеринбурга Алексея Бубнова, дорожные службы города работали без сбоев, а подводили, в основном, подрядчики. Так, подрядные частные организации боялись предоставлять спецтехнику в сильные морозы и ссылались на нехватку персонала.

В конце 2023 года прокуратура Свердловской области направила особое поручение территориальным прокурорам о необходимости проверки готовности сил и средств органов местного самоуправления, органов государственной власти к зимнему периоду. Органы прокуратуры продолжают проверки исполнения законодательства относительно содержания дорог на территории Екатеринбурга.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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