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Автор «Слова пацана» приедет в Екатеринбург «перетереть» о молодёжной преступности
Фрагмент постера сериала «Слово пацана»
Не всем известно, но в основе ставшего феноменально популярным российского телесериала «Слово пацана» лежала книга. Её автор Роберт Гараев через пару недель посетит Екатеринбург.
Главной целью приезда писателя и журналиста Роберта Гараева в Екатеринбург станет выступление в Музее первого президента России Бориса Ельцина. Формат выступления — «паблик-ток», то есть, публичный разговор. Собеседниками в этой беседе станут, помимо Гараева, кандидат культурологии Валерия Бармина и бывший сотрудник МВД СССР, почётный адвокат Российской Федерации Сергей Колосовский.
Тема паблик-тока заявлена в официальном названии мероприятия — «Чего стоило слово пацана? Феномен уличной преступности на рубеже эпох 1980-1990-х годов». Экс-милиционер расскажет о связи бандитизма с теневой экономикой периода Перестройки, культуролог порассуждает о том, почему столь популярен стал сериал «Слово пацана», а писатель признается, много ли вымысла была в описанных им событиях.
Запланирован паблик-ток «Чего стоило слово пацана?» на вечер 3 февраля. Вход на него платный, билеты можно приобрести на официальном сайте Ельцин Центра.
Главной целью приезда писателя и журналиста Роберта Гараева в Екатеринбург станет выступление в Музее первого президента России Бориса Ельцина. Формат выступления — «паблик-ток», то есть, публичный разговор. Собеседниками в этой беседе станут, помимо Гараева, кандидат культурологии Валерия Бармина и бывший сотрудник МВД СССР, почётный адвокат Российской Федерации Сергей Колосовский.
Тема паблик-тока заявлена в официальном названии мероприятия — «Чего стоило слово пацана? Феномен уличной преступности на рубеже эпох 1980-1990-х годов». Экс-милиционер расскажет о связи бандитизма с теневой экономикой периода Перестройки, культуролог порассуждает о том, почему столь популярен стал сериал «Слово пацана», а писатель признается, много ли вымысла была в описанных им событиях.
Запланирован паблик-ток «Чего стоило слово пацана?» на вечер 3 февраля. Вход на него платный, билеты можно приобрести на официальном сайте Ельцин Центра.
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