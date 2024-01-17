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Синоптики предупреждают о метелях и сильном ветре в выходные в Свердловской области
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Синоптики предупреждают о метелях и сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду в грядущие выходные в Свердловской области. Также в отдельных районах они прогнозируют гололедицу.
В субботу, 20 января, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, в горах до умеренного. В отдельных районах на дорогах гололедица, в горах метель. Ночью -12…-7°C, в низинах до -16°C. Днём -5…0°C. Ветер 4-9 м/сек, отдельные порывы 15-17 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью -10…-8°C, днём -3…-1°C. Ветер 4-9 м/сек.
В воскресенье, 21 января, в регионе на севере облачно с прояснениями, небольшой местами умеренный снег, на юге переменная облачность, в отдельных районах небольшой снег, метель. Ночью -11…-6°C, на крайнем западе и севере -7…-2°C. Днём -6…-1°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -9…-7°C, днём -5…-3°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 20 января, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, в горах до умеренного. В отдельных районах на дорогах гололедица, в горах метель. Ночью -12…-7°C, в низинах до -16°C. Днём -5…0°C. Ветер 4-9 м/сек, отдельные порывы 15-17 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью -10…-8°C, днём -3…-1°C. Ветер 4-9 м/сек.
В воскресенье, 21 января, в регионе на севере облачно с прояснениями, небольшой местами умеренный снег, на юге переменная облачность, в отдельных районах небольшой снег, метель. Ночью -11…-6°C, на крайнем западе и севере -7…-2°C. Днём -6…-1°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -9…-7°C, днём -5…-3°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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