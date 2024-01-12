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Свердловская транспортная прокуратура проверит проводницу, которая выкинула из поезда кота-пассажира
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловская транспортная прокуратура заинтересовалась проводницей, которая выкинула из поезда Екатеринбург – Санкт-Петербург, кота. Свой билет у хвостатого при этом был.
Ранее о коте-пассажире, которого проводница выгнала из поезда, подумав, что он беспризорный, сообщало информационное агентство URA.RU. По данным издания, кот выбрался из переноски и отправился гулять по поезду. Заметившая его проводница поспрашивала пассажиров и, так как кота никто не признал, выкинула хвостатого, как только состав остановился. Позже выяснилось, что кот ехал вместе со своим хозяином, который специально покупал на своего питомца билет. Сейчас он надеется найти своего любимца, но пока никаких вестей о нём нет.
«Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка о ненадлежащем оказании услуг при перевозке животных. По её результатам будет дана оценка соблюдению законодательства о защите прав потребителей работниками железнодорожного транспорта»,
– сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры.
Ранее о коте-пассажире, которого проводница выгнала из поезда, подумав, что он беспризорный, сообщало информационное агентство URA.RU. По данным издания, кот выбрался из переноски и отправился гулять по поезду. Заметившая его проводница поспрашивала пассажиров и, так как кота никто не признал, выкинула хвостатого, как только состав остановился. Позже выяснилось, что кот ехал вместе со своим хозяином, который специально покупал на своего питомца билет. Сейчас он надеется найти своего любимца, но пока никаких вестей о нём нет.
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