В Екатеринбурге выпустили «Екарту» с абонементом на электричку





сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД). «Получить новую карту можно при покупке абонементного билета в пригородных железнодорожных кассах на станциях Екатеринбург-Пассажирский, ВИЗ, Первомайская, Компрессорный Завод, Шарташ, Аппаратная, Кольцово»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге выпустили «Екарту», с помощью которой можно не только оплачивать проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях и метро, но и в электричках.Подчеркивается, что оформить абонемент можно на любой период и на любой маршрут, в том числе в зоне действия Единого городского тарифа (ЕГТ).