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В Екатеринбурге выпустили «Екарту» с абонементом на электричку
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге выпустили «Екарту», с помощью которой можно не только оплачивать проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях и метро, но и в электричках.
Подчеркивается, что оформить абонемент можно на любой период и на любой маршрут, в том числе в зоне действия Единого городского тарифа (ЕГТ).
«Получить новую карту можно при покупке абонементного билета в пригородных железнодорожных кассах на станциях Екатеринбург-Пассажирский, ВИЗ, Первомайская, Компрессорный Завод, Шарташ, Аппаратная, Кольцово»,
– сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).
Подчеркивается, что оформить абонемент можно на любой период и на любой маршрут, в том числе в зоне действия Единого городского тарифа (ЕГТ).
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