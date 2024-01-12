Возрастное ограничение 18+
«Екатеринбурггаз» опроверг информацию об оставлении без света посёлка Исток после аварии
Фото: «Екатеринбурггаз»
«Екатеринбурггаз» опроверг информацию об оставлении жителей коттеджного посёлка Исток без света после повреждения кабеля во время раскопок, из-за чего оказались обесточены несколько домов.
Ранее информационное агентство «ЕАН» со ссылкой на местных жителей сообщало о том, что специалисты газовой компании при проведении раскопок на улице Большой Георгиевской повредили сначала канализационную трубу, а потом электрический кабель. Из-за этого местные жители стали переживать, что восстанавливать кабель придётся за свой счет и что для ремонтных работ нужно будет отключать от электричества весь посёлок. На момент публикации журналистам агентства получить комментарий от газовой компании не удалось.
«Вечерним ведомостям» в отделе по связям с общественностью и СМИ «Екатеринбурггаза» информацию о повреждении кабеля подтвердили, подчеркнув, что на место аварии тут же была вызвана бригада электросетевой компании для устранения последствий.
Ранее информационное агентство «ЕАН» со ссылкой на местных жителей сообщало о том, что специалисты газовой компании при проведении раскопок на улице Большой Георгиевской повредили сначала канализационную трубу, а потом электрический кабель. Из-за этого местные жители стали переживать, что восстанавливать кабель придётся за свой счет и что для ремонтных работ нужно будет отключать от электричества весь посёлок. На момент публикации журналистам агентства получить комментарий от газовой компании не удалось.
«Вечерним ведомостям» в отделе по связям с общественностью и СМИ «Екатеринбурггаза» информацию о повреждении кабеля подтвердили, подчеркнув, что на место аварии тут же была вызвана бригада электросетевой компании для устранения последствий.
«В этот же день электроснабжение было восстановлено по временной схеме, в полном объеме последствия аварии устранены 16 января 2024 года»,
– заявили в компании.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Заречном часть домов осталась без тепла и горячей воды
14 января 2024
14 января 2024
Причиной выхода из строя котельной свердловского посёлка стало аварийное отключение электричества
09 января 2024
09 января 2024