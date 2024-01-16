Свердловскую геоинформационную систему представители на выставке «Россия»





– рассказали в региональном ДИПе. «Платформа содержит более 150 наборов пространственных данных. Её уже активно используют региональные и муниципальные органы власти, а также научное сообщество ведущих вузов области»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

На Международной выставке-форуме «Россия» в рамках стенда Свердловской области представили региональную геоинформационную систему, которая объединяет цифровые системы, в том числе ведомственные, в единое пространство данных.Система, о которой идёт речь, представляет собой платформу, которая позволяет выявлять паводкоопасные места, проводить экологический мониторинг предприятий города и собирать актуальную информацию о пожароопасной обстановке в лесах.Кроме этого, одна из подсистем платформы, «Анализ геоданных», помогает региональным и муниципальным органам власти принимать решения по устойчивому развитию региона, опираясь на данные о количестве жителей и его изменении. Так, например, власти могут отследить туристический поток с отображением по объектам в определенный период времени или определить доступность социальных объектов при проектировании новых кварталов.