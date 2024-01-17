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В Екатеринбурге продлили сроки перекрытия улицы Февральской революции
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге застройщик «УГМК-Навигатор» продлил сроки перекрытия на улице Февральской революции, где ведётся строительство многофункционального научно-производственного центра.
Речь идёт о перекрытие на участке от улицы Антона Валека до здания № 5 «а» на Октябрьской площади. Перекрытие продлится до 1 июля 2024 года, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе городской администрации.
Речь идёт о перекрытие на участке от улицы Антона Валека до здания № 5 «а» на Октябрьской площади. Перекрытие продлится до 1 июля 2024 года, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе городской администрации.
«Специалисты обращаются к горожанам с просьбой отнестись к временным неудобствам с пониманием и заранее планировать маршрут передвижения»,
– передают в мэрии.
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