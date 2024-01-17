В Екатеринбурге продлили сроки перекрытия улицы Февральской революции





– передают в мэрии. «Специалисты обращаются к горожанам с просьбой отнестись к временным неудобствам с пониманием и заранее планировать маршрут передвижения»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге застройщик «УГМК-Навигатор» продлил сроки перекрытия на улице Февральской революции, где ведётся строительство многофункционального научно-производственного центра.Речь идёт о перекрытие на участке от улицы Антона Валека до здания № 5 «а» на Октябрьской площади. Перекрытие продлится до 1 июля 2024 года, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе городской администрации.