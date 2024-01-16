Расстрелянный кот и изрызанная кошка стали подопечными екатеринбургской «Кляксы»

номер счета сбербанка привязан к номеру 89126025666

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),

корреспондентский счет

№ 30101810145250000411,

БИК 044525411,

ИНН 7702070139,

КПП 770943002

ОКПО 01929672

Расчетный счет

40701810700630000007

Благотворительный фонд «Клякса».



Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Приют для травмированных бродячих животных «Клякса», расположенный в Екатеринбурге, продолжает принимать подопечных, которым очень не повезло в их коротеньких (по человеческим меркам) жизнях. Два новичка особенно вызывают жалость — в таком ужасающем состоянии оба оказались в руках организаторов приюта.Кошечке Альбине не посчастливилось встретиться с собакой, которая мурку не пощадила. В результате собачьей игры у кошки оторвана одна передняя лапа, а одна задняя сломана. И это не единственные травмы, полученные Альбиной. На её мохнатом тельце ветеринарные врачи обнаружили множественные гематомы, а в районе позвоночника плоть животного оказалась прокушена.Но если у собаки, покусавшей Альбину, есть оправдание — животные охотничьи инстинкты, — то оправдать действия двуногих садистов нельзя ничем. С такими столкнулся живший в Полевском кот. Изуверы решили, что животное — отличная движущаяся мишень, и расстреляли кота. Когда его привезли в Екатеринбург, понадобилось оперативное вмешательство, чтобы вытащить застрявшие в плоти пули и скрепить переломанную тазовую конечность. Теперь бедолаге, который получил кличку «Пулик», требуется длительный восстановительный период.Помочь приюту «Клякса» в лечение и последующем содержании Альбины, Пулика и многих десятков других больных и увечных животных можно по следующим реквизитам: