Возрастное ограничение 18+
Расстрелянный кот и изрызанная кошка стали подопечными екатеринбургской «Кляксы»
Фото: приют «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
Приют для травмированных бродячих животных «Клякса», расположенный в Екатеринбурге, продолжает принимать подопечных, которым очень не повезло в их коротеньких (по человеческим меркам) жизнях. Два новичка особенно вызывают жалость — в таком ужасающем состоянии оба оказались в руках организаторов приюта.
Кошечке Альбине не посчастливилось встретиться с собакой, которая мурку не пощадила. В результате собачьей игры у кошки оторвана одна передняя лапа, а одна задняя сломана. И это не единственные травмы, полученные Альбиной. На её мохнатом тельце ветеринарные врачи обнаружили множественные гематомы, а в районе позвоночника плоть животного оказалась прокушена.
Но если у собаки, покусавшей Альбину, есть оправдание — животные охотничьи инстинкты, — то оправдать действия двуногих садистов нельзя ничем. С такими столкнулся живший в Полевском кот. Изуверы решили, что животное — отличная движущаяся мишень, и расстреляли кота. Когда его привезли в Екатеринбург, понадобилось оперативное вмешательство, чтобы вытащить застрявшие в плоти пули и скрепить переломанную тазовую конечность. Теперь бедолаге, который получил кличку «Пулик», требуется длительный восстановительный период.
Помочь приюту «Клякса» в лечение и последующем содержании Альбины, Пулика и многих десятков других больных и увечных животных можно по следующим реквизитам:
Кошечке Альбине не посчастливилось встретиться с собакой, которая мурку не пощадила. В результате собачьей игры у кошки оторвана одна передняя лапа, а одна задняя сломана. И это не единственные травмы, полученные Альбиной. На её мохнатом тельце ветеринарные врачи обнаружили множественные гематомы, а в районе позвоночника плоть животного оказалась прокушена.
Но если у собаки, покусавшей Альбину, есть оправдание — животные охотничьи инстинкты, — то оправдать действия двуногих садистов нельзя ничем. С такими столкнулся живший в Полевском кот. Изуверы решили, что животное — отличная движущаяся мишень, и расстреляли кота. Когда его привезли в Екатеринбург, понадобилось оперативное вмешательство, чтобы вытащить застрявшие в плоти пули и скрепить переломанную тазовую конечность. Теперь бедолаге, который получил кличку «Пулик», требуется длительный восстановительный период.
Помочь приюту «Клякса» в лечение и последующем содержании Альбины, Пулика и многих десятков других больных и увечных животных можно по следующим реквизитам:
номер счета сбербанка привязан к номеру 89126025666
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН 7702070139,
КПП 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007
Благотворительный фонд «Клякса».
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН 7702070139,
КПП 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007
Благотворительный фонд «Клякса».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Волонтёры «ЗООзащиты» ищут добровольцев для спасения собак из екатеринбургского приюта
16 января 2024
16 января 2024
Екатеринбургская кошечка на свою беду решила побыть копилкой
16 января 2024
16 января 2024
Свердловчане спасли рысь, сову и косулю
11 января 2024
11 января 2024