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Расстрелянный кот и изрызанная кошка стали подопечными екатеринбургской «Кляксы»

19.23 Среда, 17 января 2024
Фото: приют «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
Приют для травмированных бродячих животных «Клякса», расположенный в Екатеринбурге, продолжает принимать подопечных, которым очень не повезло в их коротеньких (по человеческим меркам) жизнях. Два новичка особенно вызывают жалость — в таком ужасающем состоянии оба оказались в руках организаторов приюта.

Кошечке Альбине не посчастливилось встретиться с собакой, которая мурку не пощадила. В результате собачьей игры у кошки оторвана одна передняя лапа, а одна задняя сломана. И это не единственные травмы, полученные Альбиной. На её мохнатом тельце ветеринарные врачи обнаружили множественные гематомы, а в районе позвоночника плоть животного оказалась прокушена.

Но если у собаки, покусавшей Альбину, есть оправдание — животные охотничьи инстинкты, — то оправдать действия двуногих садистов нельзя ничем. С такими столкнулся живший в Полевском кот. Изуверы решили, что животное — отличная движущаяся мишень, и расстреляли кота. Когда его привезли в Екатеринбург, понадобилось оперативное вмешательство, чтобы вытащить застрявшие в плоти пули и скрепить переломанную тазовую конечность. Теперь бедолаге, который получил кличку «Пулик», требуется длительный восстановительный период.

Помочь приюту «Клякса» в лечение и последующем содержании Альбины, Пулика и многих десятков других больных и увечных животных можно по следующим реквизитам:
номер счета сбербанка привязан к номеру 89126025666
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН 7702070139,
КПП 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007
Благотворительный фонд «Клякса».


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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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17:03 В Краснотурьинске 12 человек заболели гепатитом после посещения закусочной «Гиро»
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