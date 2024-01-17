В районе Ревды расширяют трассу между Екатеринбургом и Пермью

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Под Ревдой началась реконструкция федеральной автомобильной дороги Пермь-Екатеринбург. Основная задача этих работ — значительно расширить проезжую часть.По данным издания «Ревда-Инфо», работы ведутся челябинской строительной компанией «Форвард». Её рабочие «наращивают» ширину трассы, прокладывая сбоку от существующих полос две дополнительные. Таким образом, двухполосная дорога станет четырёхполосной. Расширится она по всей протяжённости, но не разом, а участками. Со стороны Перми трасса уже была расширена, а сейчас «форвардцы» принялись расширять участок с 301-го (поворот на Крылосово) по 326 километр (развязка на Первоуральск).Как уверяют строители, их работа ничуть не мешает автомобилистам пользоваться уже существующими полосами. Благодаря тому, что прокладка новых полос проводится «в стороне», дорогу не приходится перекрывать на период реконструкции. Вот после того, как дополнительные полосы будут готовы на всей протяжённости трассы, старые закроют, чтобы провести на них капитальный ремонт.К сожалению, как водится, ни одна стройка не обходится без вырубок. Вот и ради дополнительных полос вдоль трассы Пермь-Екатеринбург местами вырубают лес. Правда, строители утверждают, что это «горельник», то есть, древостой, погибший от пожара.Работы по реконструкции автодороги идут с опережением графика. Но раньше конца только что начавшегося года проехаться по новым полосам из Перми в Екатеринбург или из Екатеринбурга в Пермь вряд ли удастся. Ведь помимо прокладки дорожного полотна проводятся и другие работы —возводятся, где это нужно, мосты, устанавливается освещение, прокладываются водоотводы.