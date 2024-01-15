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Синоптики предупреждают о сильном ветре в Свердловской области 18 января
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики «Уральского гидрометцентра» предупреждают жителей Свердловской области о сильном ветре. По их прогнозам, завтра, 18 января, в регионе ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду.
В четверг, 18 января, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на дорогах гололедица в виде снежного наката, местами метель. Ночью -14…-9°C, при прояснении до -19°C, днём -13…-8°C. Ветер ночью 5-10 м/сек, местами порывы 15-17 м/сек, днём 4-9 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью -14…-12°C, днём -10…-8°C. Ветер ночью 5-10 м/сек с порывами до 14 м/сек, днём 4-9 м/сек.
В пятницу, 19 января, в регионе переменная облачность, местами небольшой снег. Ночью -22…-17°C, в горах и низинах до -27°C. Днём -10…-5°C, на крайнем востоке до -15°C. Ветер 3-8 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -20…-18°C, днём -10…-8°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 18 января, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на дорогах гололедица в виде снежного наката, местами метель. Ночью -14…-9°C, при прояснении до -19°C, днём -13…-8°C. Ветер ночью 5-10 м/сек, местами порывы 15-17 м/сек, днём 4-9 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью -14…-12°C, днём -10…-8°C. Ветер ночью 5-10 м/сек с порывами до 14 м/сек, днём 4-9 м/сек.
В пятницу, 19 января, в регионе переменная облачность, местами небольшой снег. Ночью -22…-17°C, в горах и низинах до -27°C. Днём -10…-5°C, на крайнем востоке до -15°C. Ветер 3-8 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -20…-18°C, днём -10…-8°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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