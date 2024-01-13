В Краснотурьинске 12 человек заболели гепатитом после посещения закусочной «Гиро»





– говорится в сообщении ведомства. «По каждому случаю заболевания специалистами Североуральского отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области проводится эпидемиологическое расследование. За заболевшими и контактными лицами установлено медицинское наблюдение, организована вакцинация контактных лиц в очагах»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Краснотурьинске суд приостановил работу закусочных «Гиро» на 90 суток по иску Роспотребнадзора после обнаружения у местных жителей гепатита А, которые там питались. По последним данным, было выявлено 12 заболевших.На текущий момент вакцинировалось 119 человек, контактировавших с заболевшими.Также сотрудники Роспотребнадзора, вместе с медработниками и волонтёрами медицинских колледжей, проводят обход близлежащих к «Гиро» домов и учреждений для выявления возможных случаев заболевания без обращения за медпомощью. Подчеркивается, что одного заболевшего выявили именно благодаря такому обходу.