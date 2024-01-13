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В Краснотурьинске 12 человек заболели гепатитом после посещения закусочной «Гиро»
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Краснотурьинске суд приостановил работу закусочных «Гиро» на 90 суток по иску Роспотребнадзора после обнаружения у местных жителей гепатита А, которые там питались. По последним данным, было выявлено 12 заболевших.
На текущий момент вакцинировалось 119 человек, контактировавших с заболевшими.
Также сотрудники Роспотребнадзора, вместе с медработниками и волонтёрами медицинских колледжей, проводят обход близлежащих к «Гиро» домов и учреждений для выявления возможных случаев заболевания без обращения за медпомощью. Подчеркивается, что одного заболевшего выявили именно благодаря такому обходу.
«По каждому случаю заболевания специалистами Североуральского отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области проводится эпидемиологическое расследование. За заболевшими и контактными лицами установлено медицинское наблюдение, организована вакцинация контактных лиц в очагах»,
– говорится в сообщении ведомства.
На текущий момент вакцинировалось 119 человек, контактировавших с заболевшими.
Также сотрудники Роспотребнадзора, вместе с медработниками и волонтёрами медицинских колледжей, проводят обход близлежащих к «Гиро» домов и учреждений для выявления возможных случаев заболевания без обращения за медпомощью. Подчеркивается, что одного заболевшего выявили именно благодаря такому обходу.
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