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С бывшего спикера гордумы ЗАТО Уральский взыскали 127 тысяч рублей за выплаты отпускных
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Белоярская межрайонная прокуратура взыскала с бывшего председателя думы городского округа ЗАТО Уральский 127 тысяч рублей, за то, что спикер, неправомерно выплатила себе отпускные.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры, обвиняемая, занимавшаяся должность председателя гордумы установила себе дополнительные дни отпуска и получила за них выплаты из бюджета в размере 127 тысяч рублей. В ходе проверки прокуратура обнаружила, что выплаты были установлены в нарушение законодательства и отсутствия муниципального нормативного правового акта, устанавливающего продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска.
Белоярский районный суд, согласившись с мнением прокурора, взыскал с бывшего спикера думы в пользу муниципалитета всю сумму, которую чиновница получила необоснованно.
Судебный акт не вступил в законную силу.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры, обвиняемая, занимавшаяся должность председателя гордумы установила себе дополнительные дни отпуска и получила за них выплаты из бюджета в размере 127 тысяч рублей. В ходе проверки прокуратура обнаружила, что выплаты были установлены в нарушение законодательства и отсутствия муниципального нормативного правового акта, устанавливающего продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска.
Белоярский районный суд, согласившись с мнением прокурора, взыскал с бывшего спикера думы в пользу муниципалитета всю сумму, которую чиновница получила необоснованно.
Судебный акт не вступил в законную силу.
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