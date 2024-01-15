С бывшего спикера гордумы ЗАТО Уральский взыскали 127 тысяч рублей за выплаты отпускных

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Белоярская межрайонная прокуратура взыскала с бывшего председателя думы городского округа ЗАТО Уральский 127 тысяч рублей, за то, что спикер, неправомерно выплатила себе отпускные.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры, обвиняемая, занимавшаяся должность председателя гордумы установила себе дополнительные дни отпуска и получила за них выплаты из бюджета в размере 127 тысяч рублей. В ходе проверки прокуратура обнаружила, что выплаты были установлены в нарушение законодательства и отсутствия муниципального нормативного правового акта, устанавливающего продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска.Белоярский районный суд, согласившись с мнением прокурора, взыскал с бывшего спикера думы в пользу муниципалитета всю сумму, которую чиновница получила необоснованно.Судебный акт не вступил в законную силу.