В свердловском посёлке школьный буллинг закончился разборками в суде

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Школьный буллинг в свердловском посёлке Юшала закончился разборками в суде. Теперь школе, где учится страдающий от нападок со стороны сверстников ребёнок, придётся выплатить моральную компенсацию.По данным пресс-службы Свердловского областного суда, одна из девочек неоднократно подвергалась издевкам со стороны своих одноклассников. Приходя из школы, она часто рассказывала родителям, что её унижают сверстники, оскорбляя и унижая. В самой школе, по словам мамы девочки, об этом знали, но ничего не делали.Поводом для обращения в суд стала драка между девочками. После неё мама постоянно подвергавшейся издевательствам девочки обратилась в полицию, а потом, из-за того, что ей отказали в возбуждение уголовного дела в силу слишком юного возраста обидчицы, в Талицкий районный суд.Женщина требовала взыскать компенсацию морального вреда в пользу дочки в размере 100 тысяч рублей, в свою пользу – 50 тысяч рублей, а также расходы на оплату юридических услуг – 30 тысяч рублей.Суд удовлетворил иск частично, отказав во взысканиях моральной компенсации с родителей обидчицы. Школе уйти от ответа не удалось несмотря на то, что представитель учреждения заверял о том, что руководство школы приняло все находимые меры для контроля над ситуацией. Суд взыскал со школы в пользу пострадавшей и её мамы 40 тысяч и 20 тысяч рублей соответственно. Также в пользу истца взыскано 30 тысяч рублей судебных расходов.Юшалинская школа не была согласна с решением суда и пыталась его обжаловать в Свердловском областном суде, но там судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, оставила решение суда первой инстанции без изменений.