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В Екатеринбурге на Эльмаше к 2035 году хотят возвести новый микрорайон
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на Эльмаше хотят возвести новый жилой микрорайон. Он должен будет появиться в границах улицы Шефской, проспекта Космонавтов и Калиновского лесопарка. Соответствующее постановление уже подписал мэр Алексей Орлов.
Предполагается, что в микрорайоне построят несколько детских садов на 1 975 мест и три школы на 4,22 тысячи детей. Также для будущих жителей там возведут поликлинику. Кроме этого, проектом нового района предусматриваются 7,3 тысячи парковочных мест. Сам Калиновкий лесопарк обещают не трогать.
Построить микрорайон планируют к 2035 году, рассказали в пресс-службе городской администрации.
Предполагается, что в микрорайоне построят несколько детских садов на 1 975 мест и три школы на 4,22 тысячи детей. Также для будущих жителей там возведут поликлинику. Кроме этого, проектом нового района предусматриваются 7,3 тысячи парковочных мест. Сам Калиновкий лесопарк обещают не трогать.
Построить микрорайон планируют к 2035 году, рассказали в пресс-службе городской администрации.
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