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Первоуральская прокуратура заинтересовалась автобусом, на который не успела школьница
Фото: Вечерние ведомости
Первоуральская прокуратура заинтересовалась автобусом, на который не успела сесть спешившая домой школьница. Из-за этого девочке пришлось в 30-градусный мороз бежать на другую остановку.
Как сообщила порталу «Е1» мама девочки, когда автобус уехал, дочка сразу позвонила ей и, плача, рассказала, что автобус проехал мимо остановки, не остановившись. Недоумевая, как такое возможно, женщина позвонила диспетчеру, но та, заявила, что транспорт простоял на остановке две минуты. В это родительница верила ещё меньше, поэтому она решила посмотреть записи с уличных камер и увидела, что автобус остановился, не доехав до остановки, и держал двери открытыми не больше пяти секунд. Из-за этого школьница просто не успела добежать до него, когда открывались двери.
Теперь транспортную компанию, обслуживающую этот маршрут, ждёт проверка. Прокуратура будет оценивать, как соблюдается законодательство об охране жизни и здоровья несовершеннолетних и о перевозке пассажиров. Также специалисты ведомства будут выяснять, как предприятие соблюдает установленный маршрут движения.
Как сообщила порталу «Е1» мама девочки, когда автобус уехал, дочка сразу позвонила ей и, плача, рассказала, что автобус проехал мимо остановки, не остановившись. Недоумевая, как такое возможно, женщина позвонила диспетчеру, но та, заявила, что транспорт простоял на остановке две минуты. В это родительница верила ещё меньше, поэтому она решила посмотреть записи с уличных камер и увидела, что автобус остановился, не доехав до остановки, и держал двери открытыми не больше пяти секунд. Из-за этого школьница просто не успела добежать до него, когда открывались двери.
Теперь транспортную компанию, обслуживающую этот маршрут, ждёт проверка. Прокуратура будет оценивать, как соблюдается законодательство об охране жизни и здоровья несовершеннолетних и о перевозке пассажиров. Также специалисты ведомства будут выяснять, как предприятие соблюдает установленный маршрут движения.
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