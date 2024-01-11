В Екатеринбурге на месяц закроют улицу Ботаническую





– передают в городской администрации. «Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, а после завершения работ обязуется восстановить элементы благоустройства»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на месяц закроют движение по улице Ботанической ради реконструкции тепловых сетей.Ограничения будут действовать с 1 февраля по 1 марта 2024 года. Ближе к датам перекрытия там установят соответствующие дорожные знаки и указатели, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии.