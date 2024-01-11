Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге на месяц закроют улицу Ботаническую
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на месяц закроют движение по улице Ботанической ради реконструкции тепловых сетей.
Ограничения будут действовать с 1 февраля по 1 марта 2024 года. Ближе к датам перекрытия там установят соответствующие дорожные знаки и указатели, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии.
Ограничения будут действовать с 1 февраля по 1 марта 2024 года. Ближе к датам перекрытия там установят соответствующие дорожные знаки и указатели, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии.
«Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, а после завершения работ обязуется восстановить элементы благоустройства»,
– передают в городской администрации.
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