Екатеринбуржец пытался в сугробе спрятать от судебных приставов свою иномарку

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Главное управление федеральной службы судебных приставов по Свердловской области поделилось анекдотической историей. Екатеринбуржец, чтобы не лишиться за долги своей иномарки, пошёл на забавную хитрость.Воспользовавшись тем, что в области прошли рекордной обильности осадки, мужчина спрятал свой автомобиль марки «Тойота Селика» под снегом. Но тщетно! Зная, что у должника есть в собственный такой автомобиль, судебные приставы целенаправленно искали её, и нашли-таки в сугробе возле школы №165 на улице Садовой. Машину отогнали спецстоянку и дали находчивому должнику время проявить смекалку в поиске денег для погашения задолженности.По информации Кировского районного отделения судебных приставов города Екатеринбурга ГУФССП России по Свердловской области, владелец «Тойоты» задолжал по выплатам налогов на общую сумму в размере 250 тысяч. Против него было возбуждено шесть исполнительных производств о взыскании налогов и сборов. Несмотря на уведомления, никаких действий по погашению задолженности должник не предпринимал. Тогда-то и началась процедура по поиску и удержанию его имущества.