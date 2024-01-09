Екатеринбургская кошечка на свою беду решила побыть копилкой

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Кошка Бася решила, что она — ничуть не хуже какой-нибудь фаянсовой копилки. В доказательство этого она умудрилась проглотить монету. И тем самым очень огорчила своих хозяев.Владельцы Баси встревожились, когда увидели, что их питомица истекает слюной. А поскольку они заметили попытки кошки превратиться в копилку для монет, то тут же связали обильное слюнотечение с тем, что киска скушала денежку. И они обратились в один из филиалов екатеринбургской сети ветклиник «ЗооДоктор», где их домашний диагноз подтвердили: рентгенологическое исследование показало инородное тело в желудке животного.Пришлось Басе оперироваться. Под общей анестезией хирурги «ЗооДоктора» провели эндоскопическое извлечение монетки из кошки. Операция прошла успешно, как и восстановление животного после этой непростой процедуры.Домашние животные очень часто проглатывают предметы, совершенно для этого не предназначенные. Мелкие игрушки, болтики, декоративныекамушки, осколки стекла и даже швейные иголки — что только не извлекают зоо-хирурги из домашних «акулок». В некоторых ветклиниках даже устраивают выставки найденных в желудках животных предметов.Но проглоченная монетка или иголка — тема для шуток только после успешного извлечения, когда опасность для питомца позади. А пока посторонний предмет из животного не извлечён, к этому нужно отнестись крайне серьёзно и срочно обратиться в ветклинику для рентгена или УЗИ и последующих процедур. Иначе подобные «пробы на зубок» разной несъедобной мелочёвки может закончиться очень плачевно.