Более 100 тысяч рублей выплатят екатеринбурженке за травму возле фитнес-центра

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге завершилась судебная тяжба о травме, полученной посетительницей фитнесс-центра. Женщина упала на лестнице, ведущей в эту организацию и получила перелом локтевого сустава.Инцидент произошёл в ноябре 2022 года. Травму екатеринбурженка получила на выходе из фитенсс-центра на улице Родонитовой. Первую помощь ей оказал медик фитнесс-центра. Домой пострадавшая вернулась с наложенной им повязкой. Но, как выяснилось в последствии, этого было недостаточно при такой травме. Когда женщина обратилась в травмпункт, ей диагностировали сложный перелом локтевого сустава, который потребовал операции и последующего лечения.Пострадавшая обратилась в суд с требованием взыскать с собственника здания (ООО «УКЦ») и с владельца фитнесс-центра (ИП Кирсанов М.Ю.) компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей и возместить расходы на лечение более 119 тысяч рублей. Рассмотрев её иск, суд взыскал компенсацию с ООО «УКЦ» в размере 60 тысяч рублей и расходы на лечение в размере чуть менее четырёх тысяч рублей. С индивидуального предпринимателя было решено ничего не взыскивать, поскольку он не нёс ответственности за содержание здания и его лестницы.После того, как решение суда обжаловали обе стороны, судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда увеличила размер компенсации морального вреда до 100 тысяч рублей. В итоге общество с ограниченной ответственностью «УКЦ» обязали выплатить женщине 103 969 рублей.